Nella sua consueta analisi mattutina “Occhio al caffè”, la rassegna critica dell’attualità politica, Daniele Capezzone affronta le scottanti questioni che dominano il panorama informativo.

Lo Voi sul caso Meloni: “Non c’è automatismo tra esposto e indagine, la verità va raccontata”

Al centro dell’attenzione mediatica persiste la vicenda Almasri, con un’ampia porzione dell’esecutivo sotto indagine.

Il direttore di Libero contesta fermamente la narrativa dell'”atto dovuto”, sottolineando come non esista alcun automatismo tra la ricezione di un esposto e l’iscrizione nel registro degli indagati. Nonostante ciò, testate come Corriere, Repubblica e Stampa mantengono una posizione allineata con Lo Voi. Il Fatto Quotidiano, attraverso un pungente editoriale di Travaglio, coglie l’occasione per tessere le lodi di Conte, contrapponendolo a Meloni.

Un altro capitolo della vicenda riguarda i collegamenti aerei Roma-Palermo utilizzati da Lo Voi: dopo la revoca disposta da Mantovano, il magistrato ha cercato l’intervento del Capo dello Stato.

Lo Voi, Meloni e l’analisi europea su Von der Leyen, green deal e politiche internazionali

Passando dal caso sulla premier Meloni al fronte europeo, un’arguta osservazione su X da NonExpedit traccia paralleli tra UE e URSS, evidenziando le similitudini nelle dinamiche politiche: dalle prolungate assenze di Ursula Von der Leyen ai piani quinquennali, dall’intransigenza sul green deal fino alla nomina della Belloni come consulente per gli affari esteri.

Oltre confine, la Germania si trova nel mezzo di una bufera politica per una proposta sull’immigrazione di Merz, sostenuta anche da AfD. Negli USA, Trump solleva polemiche con la sua posizione contro lo smartworking, mentre Milei accende il dibattito sulle politiche di genere.

Infine, per il decennale di Mattarella, Avvenire e il Corriere della Sera dedicano ampio spazio alla ricorrenza, con quest’ultimo che non manca di criticare Sinner per la sua assenza al Quirinale.