“Realizzo 10 sogni per i miei amici”: così si intitola il video che qualche tempo fa Matteo Di Pietro aveva caricato sul canale Youtube del suo team, i TheBorderline, dove lo vediamo sfrecciare in compagnia del padre a bordo di una Ferrari e dove nessuno dei due rispetta la più basilare fra le misure di sicurezza alla guida.

La clip è rispuntata fuori a pochi giorni di distanza dal terribile incidente dove ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, di appena 5 anni, a bordo di una Smart guidata dalla mamma e con a fianco la sorella.

Matteo Di Pietro e il padre senza cintura in una vecchia clip su Youtube

Nell’ennesima challenge organizzata a favore di views, il ventenne aveva deciso di esaudire i desideri di alcuni suoi amici, compreso il padre, con cui ha chiaramente un ottimo rapporto: per l’occasione al genitore (che lavora al Quirinale) il ventenne aveva deciso di donare un giro in Ferrari.

“Siamo in città, non possiamo sfruttare al massimo la potenza” dichiara il padre nel video, con il figlio che aggiunge “Purtroppo sì, non possiamo andare velocissimi, però già basta”.

Purtroppo sono stati in tanti a notare come nessuno dei due indossasse al momento delle riprese la cintura di sicurezza.

Come si suol dire, il seme non cade mai lontano dall’albero.🤷‍♀️ Il padre del soggetto nel video, dipendente del Quirinale, pare essere anch’esso una sorta di celebrità su YouTube. In questo video è possibile ammirarlo mentre sfreccia tra le vie di Roma senza cintura a bordo di… pic.twitter.com/SBXZqsz0Rb — Sabrina F. (@itsmeback_) June 17, 2023

Lo youtuber indagato per omicidio stradale

In attesa di scoprire i risultati dell’autopsia sul corpo del piccolo Manuel, secondo quanto riporta Il Messaggero Di Pietro sarebbe sparito dalla circolazione e non si sarebbe più fatto vedere. Il giovane, positivo alla cannabis al momento dell’incidente, è attualmente indagato per omicidio stradale.