Lobby: Baldino (M5S), 'approvazione è grande passo in direzione trasparenza'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – "L'approvazione della legge che disciplina la rappresentanza d'interessi è un traguardo per cui il Movimento 5 Stelle si è fortemente battuto. Un provvedimento che abbiamo promosso attraverso la proposta del collega Francesco Silvestri, confluita nel testo unificato, perché a oggi nel nostro ordinamento, non esiste una definizione di lobbismo né una disciplina organica dell'attività di rappresentanza di interessi".

Lo afferma Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera e relatrice del provvedimento.

"Si tratta di un risultato importante, – aggiunge – frutto di un grande lavoro in Commissione portato avanti dal Movimento per affermare l'importanza della regolamentazione di un'attività, che se compiuta in modo trasparente e inclusivo, tende a promuovere partecipazione, trasparenza e inclusione nelle decisioni pubbliche, migliorando quindi la qualità delle leggi e della democrazia.

Tra le novità di questo provvedimento, vi è certamente l'istituzione presso l'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi. La regolamentazione delle attività di lobbying, infatti, si inserisce tra la salvaguardia del diritto alla libertà di associazione e della partecipazione e l'eliminazione delle opportunità di corruzione. Con questa legge ci allineiamo così agli standard europei. Non è stato un percorso assolutamente semplice, caratterizzato da un fitto confronto politico dove si è cercato di perseguire un obiettivo storico pur considerando i diversi orientamenti politici.

Oggi il Parlamento, dopo i tentativi falliti negli ultimi cinquanta anni, compie un grande passo in avanti, anche alla luce della grande stagione di investimenti pubblici inaugurata con il Pnrr e per questo, è fondamentale che il provvedimento sulla rappresentanza d'interessi diventi legge nel più breve tempo possibile, per non vanificare il prezioso lavoro fatto finora", conclude.