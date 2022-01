Lobby: Castaldo, 'nuova legge fondamentale per sfide Pnrr'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “La Camera dei deputati ha approvato oggi la legge voluta dal Movimento 5 Stelle, con prima firma Francesco Silvestri e Vittoria Baldino come relatrice, per regolamentare finalmente l'attività di lobbying dopo anni di attesa di un provvedimento del genere.

L'approvazione è avvenuta senza voti contrari e l'auspicio è che le forze politiche manifestino la stessa sensibilità anche al Senato portandoci presto al via libera definitivo. È infatti importante garantire nel più breve tempo possibile la trasparenza che i cittadini chiedono nei processi decisionali pubblici, con norme chiare e con un registro nazionale dei lobbisti che non lasci spazio a confusione tra gli interessi di qualcuno e gli interessi collettivi. Un elemento fondamentale per affrontare al meglio la stagione di riforme e di grandi opere che stiamo avviando grazie al Recovery Plan”.

Così in una nota Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo.