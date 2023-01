Il localizzatore GPS per bicicletta permette di localizzarla rapidamente e ritrovarla in caso di furti o di smarrimenti in tempo reale.

A prescindere che la bicicletta sia costosa ed economica, è utile proteggerla dal rischio di furti. I lucchetti per la bici non sono sempre la giusta soluzione e, per questo motivo, il localizzatore GPS è sicuramente il rimedio migliore. Una scelta ottimale per garantire la massima sicurezza al proprio mezzo da usare in ogni momento.

Localizzatore GPS per bici

Un mezzo di locomozione come la bicicletta è molto usato anche per andare al lavoro o tenersi in forma. Per questa ragione, onde evitare che possano rubarlo, è bene proteggerla con un localizzatore GPS per bici. Un dispositivo che permette di ritrovare il proprio mezzo immediatamente tenendo traccia di ogni spostamento.

Si tratta di un dispositivo da collegare alla bicicletta in modo da essere maggiormente sicuri quando la si parcheggia in qualche zona o area. Un dispositivo che permette di monitorare la bicicletta in modo da capire la posizione esatta e recuperarla nel caso di furto. Un prodotto non tanto grande, quindi adatto da attaccare alla bici.

Sono spesso forniti con delle applicazioni da scaricare sul proprio telefono che forniscono aggiornamenti in tempo reale in modo da tenere traccia di ogni possibile spostamento. Si tratta di dispositivi particolarmente versatili dal momento che è possibile usarli anche per scopi diversi dal tracciamento della bicicletta, come in questo caso.

La presenza di questo dispositivo collegato alla propria bicicletta è utile non solo per la sicurezza dal momento che aiuta a raggiungere brevemente la posizione e luogo desiderato, ma permette anche di trovare la bici nel caso in cui la si perde, si sia vittima di furto o si dimentichi dove è stata posizionata in un determinato luogo.

Localizzatore GPS per bici: utilizzi

I modelli di localizzatore GPS per bici sono diversi e, a seconda delle proprie esigenze, è possibile trovare quello che maggiormente si adatta. Sono modelli abbastanza economici e compatti, grazie al loro design per cui è possibile usarlo in qualsiasi momento e modo possibile. Inoltre, hanno anche varie funzioni.

Tra le varie tipologie, alcuni modelli sono dotati di funzionalità ulteriore come analisi della corsa o anche avvisi nel caso ci fossero incidenti lungo il percorso. Inoltre, è molto facile da usare dal momento che basta usare il chip o trasmettitore per configurarlo alla bicicletta in questo caso e tenere traccia di ogni possibile movimento.

In questo modo, che sia dal proprio smartphone con l’applicazione che è stata appena scaricata o da qualsiasi altro dispositivo è possibile controllare la posizione. Inoltre, essendo il localizzatore GPS di dimensioni contenute e compatte, è possibile anche attaccarlo allo zaino o alla tasca per usarlo in maniera maggiormente agevole.

Basta ovviamente inserire la scheda Sim nel localizzatore e scaricare l’applicazione. A quel punto, si installa il dispositivo alla bicicletta che, essendo di dimensioni minime, è possibile anche nascondere sotto il sellino.

Localizzatore GPS per bici: dove ordinarlo

Tra i tanti modelli in commercio, il migliore, per la sua efficienza e il parere dei consumatori, è TiMappo, un localizzatore GPS utile non solo per la bici, ma anche per altri scopi. Un dispositivo molto piccolo che permette di tenere traccia di qualsiasi oggetto o anche di persone in tempo reale aiutando a ritrovarle rapidamente.

Grazie a questo dispositivo non si perdere più nulla e si evita di andare incontro a furti riguardanti la propria bicicletta. Un localizzatore molto piccolo da agganciare alle chiavi, alla borsa o anche allo zaino per conoscere in tempo reale la posizione delle proprie cose e ritrovarle immediatamente. Bisogna soltanto scaricare l’applicazione, configurarlo e attaccarlo al dispositivo che si vuole per cominciare a monitorarlo.

Grazie alla sua facilità e tecnologia è riconosciuto come il miglior localizzatore gps del momento. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

A quel punto, TiMappo invia poi una notifica o un segnale al proprio smartphone completo di mappa che è possibile visualizzare in modo da ritrovare l’oggetto perduto. Un dispositivo facile e sicuro da usare senza abbonamento ed evitando il rischio di ritrovarsi con la batteria scarica. Non è solo utile per ritrovare la propria bicicletta, ma anche le chiavi di casa, compreso il proprio cane attaccandolo al collare oppure l’automobile.

Per evitare le imitazioni ed essere certi di un prodotto originale, il consumatore può cliccare qui sul sito ufficiale e può bloccare l’offerta di 49€ per un dispositivo invece di 99€ con la possibilità di altre offerte da valutare. Il pagamento è effettuabile con Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

