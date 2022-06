Locatelli (Css): in autunno campagna vaccinale per 50-60enni

Roma, 28 giu. (askanews) – “A partire da settembre – ottobre, certamente ci sarà una nuova campagna vaccinale, ma personalmente darei la priorità ai soggetti che sono esposti a sviluppare la malattia grave ma questo non vuol dire negare l’accesso ai vaccini a chi ne abbia il desiderio di farlo in età inferiore. Sessant’anni può essere una soglia, o abbassarla ai cinquant’anni come raccomanda il Cdc, sia ragionevole. L’importante è mettere in protezione i soggetti che sono maggiormente a rischio di sviluppare una patologia grave.

Ecco perché è così importante pianificare adesso quello che avrà poi corso nei mesi di fine estate – inizio autunno”: lo ha detto a Sky TG24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite di ‘Buongiorno’.

(IMMAGINI SKY TG24)