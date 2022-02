Locatelli (Cts): i vaccini per gli under-5 in arrivo a primavera

Roma, 3 feb. (askanews) – “Direi che potrebbe essere ragionevole ipotizzare l’orizzonte dell’inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione. Ovviamente, come sempre, le agenzie regolatorie sono chiamate a formulare il loro parere autorizzativo in funzione dei dati che verranno a cumularsi rispetto a quello che è il profilo di sicurezza, ma qui personalmente non ho la minima perplessità. Ricordiamo che ormai siamo a un milione e 200 mila bambini vaccinati nella fascia 5-11 anni nel nostro Paese, e che non sono stati segnalati casi che possono destare la minima preoccupazione”: lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di Buongiorno su Sky TG24, parlando dei tempi per avere a disposizione il vaccino contro il Covid per la fascia di età 0-5 anni.