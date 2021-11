Locatelli (Cts): no obbligo vaccinale e Green pass per i bambini

Roma, 29 nov. (askanews) – La vaccinazione “è un’opzione che va offerta, va fatta opera di convincimento, spiegando perché c’è questo tipo di vantaggio nel vaccinare i bambini, quindi per tutela della loro salute e dei loro spazi educativi e sociali. Ma l’obbligo vaccinale assolutamente non lo considererei”. Così a Sky Tg24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di Buongiorno alla richiesta se abbia accarezzato l’idea dell’obbligo vaccinale per i più piccoli.

Così come per il Green Pass a scuola: “Neanche – ha concluso Locatelli -, di fatto se n’è già anche discusso, e il ministro Speranza è stato chiaro nel dire che in questo momento non si considerava questa ipotesi”.