Locatelli: l'accessibilità digitale è un tema importantissimo

Roma, 21 nov. (askanews) – “L’accessibilità digitale è davvero un tema attuale, importantissimo, soprattutto per le tante persone con disabilità che entrano nei percorsi di formazione, nel mondo del lavoro, ma anche nel tempo ricreativo della vita quotidiana. Dunque, un approfondimento a 360 gradi che abbraccia non solo il tema sanitario, ma oggi più che mai unisce invece tutti gli aspetti sanitari, sociosanitari, sociali soprattutto, che predominano nella vita quotidiana. Io credo che questo sia un tema che dovrà trovare molto spazio per il futuro anche per quanto riguarda il progetto di vita, perché per tenere insieme alcune dimensioni, per dare la possibilità a tutti anche di potersi muovere, spostare, comunicare, è importantissimo che cerchiamo sempre di avanzare in questo settore, oggi più che mai”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nel videomessaggio di saluto inviato in occasione del workshop “2025 Accessibilità e cittadinanza. Il digitale nelle organizzazioni; ecosistemi e processi inclusivi”, organizzato a Roma da AccessiWay. “Grazie ad AccessiWay per l’impegno profuso in questi anni e per quello che state facendo ancora oggi”, ha aggiunto il ministro, salutando “tutti gli illustri relatori che sono con voi” e augurandosi che “potrete raccontarmi tutti gli aspetti che emergono da questo importante momento di confronto”. “Davvero un saluto di cuore a tutti e buon lavoro”, ha concluso Locatelli.