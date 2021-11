Locatelli: Omicron più contagiosa, ma ora non più pericolosa

Roma, 29 nov. (askanews) – “È molto probabile che” la variante Omicron “sia più contagiosa visto che è diventata in fretta la predominante in Sudafrica, e che ha determinato l incremento dei casi. Però da qui a dire che diventi più pericolosa in termini di capacità di provocare malattia grave è da dimostrare. Anzi, i dati preliminari che arrivano dal Sudafrica, pur essendo quel Paese connotato da una popolazione giovane, sembrerebbero andare in direzione opposta.

Quindi, come si dice, calma e gesso, e vediamo di studiare bene la situazione non sottovalutando nulla ma neanche drammatizzando”: così a Sky TG24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di Buongiorno aggiungendo che in merito a questa variante, alla luce delle affermazioni che “ieri ho sentito, in una maniera che in qualche modo suscita perplessità, non vi è nulla che si tenga nascosto alla popolazione”.