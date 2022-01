Lockdown a Samoa e Kiribati: Covid dilaga anche nelle isole del Pacifico

Due voli dagli arcipelaghi vicini e da Brisbane "inguaiano" Samoa e Kiribati: lockdown di cinque giorni e Covid che dilaga anche nelle isole del Pacifico

Dopo mesi di relativa tranquillità arriva il lockdonwn a Samoa e Kiribati con il Covid che dilaga anche nelle isole del Pacifico: le decine di contagi dall’estero registrate nelle ultime 36 ore, in particolare dalle vicine isole Fiji, spingono il governo a chiudere tutto ed a ricorrere a misure drastiche ritenute impensabili solo un paio di settimane fa.

Il dato è semplice: fino all’inizio di gennaio Kiribati non aveva segnalato neanche un solo caso di Covid.

Lockdonwn a Samoa e Kiribati: due aerei portano i positivi da due ad oltre trenta

E Samoa? Ne aveva avuti due, ma non da gennaio 2022, da febbario 2020, cioè dall’inizio della pandemia. Ma allora perché le autorità di entrambi i Paesi sono state costrette a mettere in atto le misure restrittive? Perché un volo per Kiribati dalle vicine isole Fiji ha fatto registrare decine di contagi covid.

Il ministro Fiame Naomi Mata’afa decide per il lockdonwn a Samoa e Kiribati segue la decisione

Tutto questo mentre a Samoa atterravano altri 15 positivi dopo un volo di rimpatrio da Brisbane. A quel punto il primo ministro Fiame Naomi Mata’afa ha deciso che da domani, 23 gennaio, le restrizioni aumenteranno. Intanto i contagiati, ritenuti affetti dalla variante Omicron, sono in quarantena. Anche la capitale di Kiribati, che ospita quasi la metà dei 120.000 abitanti del paese, dovrà fare i conti con regole più rigide.

Si uscirà solo per cibo o cure sanitarie: lockdonwn a Samoa e Kiribati fino al 27 gennaio

Ma che tipo di misure? I residenti dovranno restare in casa se non per procurarsi il cibo o assistenza sanitaria. Voci non confermate danno il lockdown come in vigore fino a giovedì 27 gennaio. Samoa ha il 62% della popolazione vaccinata anche con booster, mentre Kiribati ha il 34% della popolazione con doppia vaccinazione.