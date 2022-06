Lodi, anziana trovata morta in casa dopo un mese

Ennesimo caso di persona anziana che viene ritrovato morto in casa dopo diverso tempo dal decesso: questa volta si tratta di una signora di Lodi

È accaduto di nuovo, questa volta a Lodi, città di circa 50 mila abitanti nel centro della Lombardia. Il corpo di una singora anziana è stato ritrovato senza vita dai carabinieri. La data del decesso, circa un mese fa. La signora viveva da sola.

Lodi, anziana trovata morta in casa dai carabinieri: la chiamata dei vicini

I vicini erano insospettiti da uno strano odore che sentivano ormai da qualche giorno provenire dalla casa dell’anziana singora. Lei, 81enne originaria proprio di Lodi, era ormai morta da un mese, ma viveva da sola e nessuno se ne era accorto. I vicini hanno chiamato i carabinieri che, una volta fatto irruzione nella casa, hanno trovato il corpo senza vita della pensionata.

Il decesso è avvenuto per cause naturali, dalle prime infromazioni pare che si sia trattato di un improvviso malore.

L’ennesimo caso del 2022: il problema degli anziani soli in casa

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. In questa prima metà del 2022, infatti, sono già stati segnalate diverse decine di situazioni simili. Anziani che, per diversi motivi, si ritrovano a vivere in una casa da soli, fino ad isolarsi quasi completamente dal resto della società e a morire tristemente abbandonati.