Lodi: derubava anziane e con bancomat rubati comprava gratta e vinci, denunciato

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Derubava donne anziane dei bancomat con i quali comprava gratta e vinci. I poliziotti della questura di Lodi hanno denunciato un cittadino romeno di quarant’anni per il furto di un portafoglio e l’indebito utilizzo delle carte di credito contenute all’interno.

L’uomo avrebbe compiuto diversi borseggi nel centro della cittadina lombarda, ma le indagini sono scattate dopo che una donna di 79 anni ha denunciato un furto subìto mentre si trovava al mercato. Approfittando di un momento di distrazione, qualcuno le aveva sottratto il portafogli. La vittima si è accorta del furto quando era già ritornata a casa, perché sul telefono cellulare ha iniziato a ricevere notifiche di tentativi di prelievo al bancomat. Le operazioni non sono andate a buon fine, ma il bancomat era stato comunque utilizzato per acquistare gratta e vinci e altra merce in vari negozi del centro.

Attraverso un'accurata visione delle immagini di videosorveglianza dei negozi coinvolti, quindi, gli agenti delle volanti hanno ricostruito i movimenti del presunto autore del reato, determinandone anche l’identificazione. L’uomo, non residente nel lodigiano e da poco in Italia, avrebbe a suo carico già una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale relativamente a fatti accaduti a Milano. Per lui, ora, è scattata anche una denuncia a piede libero.