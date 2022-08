Lodi: domani torna 'open day' questura per passaporti urgenti

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – Torna domani, alla questura di Lodi, l''open day' dell'ufficio passaporti destinato agli utenti, preventivamente invitati, con 'comprovate urgenze'. Si tratta del terzo sabato di apertura straordinaria riservata alle urgenze degli utenti.

Gli 'open day', spiegano dalla questura, sono stati pianificati con direttiva del dipartimento della ps e programmati dalla divisione polizia amministrativa e sociale lodigiana per incrementare la risposta alla cittadinanza, in funzione delle esigenze di ottenimento rapido del passaporto.

Attraverso tale apertura, le richieste sono aumentate ed i passaporti in via di perfezionamento sono arrivati a circa 60, in ragione di documentate urgenze del cittadino, programmati settimanalmente, che vanno ad aggiungersi a quelli giornalmente trattati dall’ufficio passaporti, oltre agli appuntamenti ordinari.

Come già indicato nel sito della questura di Lodi, l'invito è a controllare periodicamente l'agenda on-line passaporti, dal momento che, grazie agli 'open day' e alle urgenze trattate giornalmente, si liberano posti con date più ravvicinate.