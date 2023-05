Lodi, soldi e orologi in cambio di permessi di soggiorno: indagati per associazione a delinquere

Lodi, soldi e orologi in cambio di permessi di soggiorno: indagati per associ...

I fatti risalirebbero al periodo fra 2015 e 2021: 5 persone indagate per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Un gruppo di 5 persone, tutte residenti nel lodigiano, è accusato di aver creato un grosso giro d’affari clandestino con al centro uno scambio di denaro per dei permessi di soggiorno.

La Guardia di Finanza ha sequestrato preventivamente questa mattina 1,2 milioni di euro divisi fra contanti, immobili e oggetti di valore. La merce era in possesso di 5 persone di Lodi che avrebbero creato una vera e propria associazione a delinquere, agendo nell’ambito del traffico di permessi di soggiorno. Tra il 2015 e il 2021, infatti, numerosi extracomunitari avrebbero pagato fino a 600 mila euro totali per avere il tanto ambito documento. Questi soldi venivano girati sul conto di uno dei 5 malviventi; l’uomo, poi, riutilizzava i soldi per avviare e gestire alcune attività commerciali che riguardano la compravendita dall’estero di macchinali industriali.

Le accuse a carico dei cinque uomini di Lodi

Gli uomini sono stati fermati con l’accusa di associazione per delinquere e, a vario titolo, per i reati di autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Oltre agli immobili, sono stati sequestrati dalle fiamme gialle anche due lingotti d’oro da 50 grammi ciascuno, due orologi Rolex e 14.750 euro in contanti.