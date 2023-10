Lodovica Comello e Stash nella nuova famiglia di "Trolls 3"

Roma, 9 ott. (askanews) – I personaggi di Poppy e Branch tornano con “Trolls 3”, il film Dreamworks nei cinema dal 9 novembre. Nella versione italiana di questo film d’animazione in cui la musica ha un ruolo di primo piano, Stash torna a doppiare Branch e c’è l’esordio di Lodovica Comello come voce di Poppy. “Coincide perfettamente con le mie abitudini, con le mie attitudini nella vita, soprattutto quando lui era nervoso perché non aveva fatto colazione. Io ho proprio questa cosa che se non faccio colazione vivo un po’ col bronch di Branch”.

“E’ stata veramente un’esperienza super positiva, poi ho adorato il personaggio di Poppy, che è completamente folle, una scheggia impazzita”.

Nel terzo film della saga i due personaggi, molto diversi fra loro, sono ufficialmente una coppia. Lei scopre che lui ha tre fratelli con cui formava una boyband di successo, i “Brozone”: il suo obiettivo sarà riunirli, anche per compiere una missione di “salvataggio” di uno di loro e del talento di tutti. E proprio la famiglia e la ricerca di una armonia familiare è al centro del racconto di “Trolls 3”.

“Una famiglia non deve essere perfetta, una famiglia deve contenere l’amore al suo interno, e basta. Si parla molto di famiglia, di come deve essere una famiglia. I Trolls insegnano proprio questo: i concetti di famiglia sono molteplici, ci sono tantissimi colori, e ci sono moltissimi modi di raggrupparsi, di riconoscersi in piccole comunità, dove alla base c’è sempre comunque l’amore”.