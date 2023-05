Lodovica Comello ha parlato della sua vita dopo essere diventata mamma: "La maternità ha tirato fuori il lato più insicuro di me".

Lodovica Comello ha di recente confessato di essere terrorizzata dall’idea di avere un secondo figlio, anche se allo stesso tempo vorrebbe dare un fratellino al primogenito Teo. Come informa Leggo, la giovane attrice è al momento impegnata nel suo nuovo progetto, L’Asciugona, un podcast in cui lei racconta la vita di essere mamma, tra incertezze e difficoltà nel crescere un figlio al giorno d’oggi, senza però mancare il lato comico e leggero. Dunque, come è cambiata la vita di Lodovica dopo essere diventata mamma?

Terrorizzata dall’idea di un nuovo parto

Lodovica Comello ha spiegato di essere terrorizzata all’idea di un eventuale nuovo parto,a nche se vorrebbe dare un fratellino al piccoloTeo, avuto dal marito Tomas Goldschmidt, che nella vita è un produttore televisivo. Lodovica ha spiegato nel corso di un’intervista a Vanity Fair: “Ricominciare da capo dopo soli 3 anni mi terrorizza, anche se probabilmente lo farò per Teo”.

Lodovica Comello: “Sono un fuscello d’erba”

Lodovica ha aggiunto: “La maternità ha tirato fuori il lato più insicuro di me. Mi ritengo una buona mamma? Sono più un fuscello d’erba che danza nel vento, so di essere totalmente imperfetta”. L’attrice ha ammesso di essere rimasta terrorizzata quando la sua ginecologa le ha riferito: “Non aspettarti di vedere quello che vedevi prima là sotto”. Temeva di perdere l’amore di suo marito, ma fortunatamente ciò non è avvenuto.

