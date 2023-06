Logistica, Auta Marocchi: "Contributo strategico per sviluppo, ma manca ricambio generazione"

Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il contributo della logistica e il trasporto è strategico per lo sviluppo del Paese e ne sono il termometro. Nella pandemia, ad esempio, abbiamo visto che il trasporto è essenziale". A dirlo Manuela Braiuca, cfo Auta Marocchi, in occasio...

Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "Il contributo della logistica e il trasporto è strategico per lo sviluppo del Paese e ne sono il termometro. Nella pandemia, ad esempio, abbiamo visto che il trasporto è essenziale". A dirlo Manuela Braiuca, cfo Auta Marocchi, in occasione della 100ma assemblea Manageritalia.

"L'Italia – spiega – è in una posizione ottimale a livello geografico nel Mediterraneo. Durante la pandemia questa posizione si è rafforzata perché i produttori hanno capito che le fonti di approvviggionamento erano essenziali e i mercati sono diventati in Nord Africa e l'Est Europa. Eppure il settore soffre di parecchie criticità: costo del lavoro alto rispetto ai competitor stranieri, carenza autisti che stanno invecchiando e non c'è ricambio generazionale".

"Inoltre – auspica – serve una digitalizzazione del settore: spesso agli imbarchi portuali gli autisti aspettano 4 ore in coda per formalità amministrative. In relazione alla mancanza di competenze le scuole potrebbero cominciare a formare autisti e far funzionare l'alternanza scuola-lavoro inserendo i giovani nel settore dell'autotrasporto".