Logistica, Di Caterina (Alis): investire in formazione

Roma, 29 nov. (askanews) – “Ritengo assolutamente indispensabile investire sulla formazione, sui ragazzi, sui giovani che si avvicinano o meglio che devono conoscere questo straordinario mondo della logistica, dei trasporti, cosa che purtroppo avviene ancora troppo poco in questo paese. Alis da sempre ha investito soprattutto negli accordi con gli ITS perchè questo settore ha un impatto di crescita molto violento e molto veloce, una crescita in termini di volumi, di trasferimento delle merci, atteso che dopo la pandemia c’è più necessità dell’ultimo miglio, e qundi è evidente che se noi continuiamo a crescere in termini di Pil e fatturato bisogna trovare anche persone che se ne occupino. Invece il settore in questo momento presenta una carenza di professionalità”.

Lo ha sottolineato Marcello di Caterina, Direttore Generale di ALIS, in occasione dell’evento “Formazione e Mobilità: in movimento per il futuro”. Di Caterina ha sottolineato che quello della logistica è un settore che cresce come fatturati ma registra ancora una forte mancanza la manodopera, anche a fronte di ottimi stipendi. Di Caterina si è poi espresso a favore dell’Academy di BIG SB S.p.A. definendola “un’iniziativa fenomenale che ridefinisce l’acronimo di BIG SB S.p.A. in Bello Intelligente Geniale”.