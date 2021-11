Lol 2, svelato il cast della nuova stagione: da Virginia Raffaele al mago Forest

Da Maccio Capatonda a Diana Del Bufalo, fino a Virginia Raffaele: la lista dei nuovi protagonisti di Lol 2 è già disponibile.

Torna Lol 2, pronto a far divertire il grande pubblico. I più appassionati, già in trepidante attesa, sono pronti a ridere a crepapelle: il cast della nuova stagione è già disponibile. Chi sono i nuovi concorrenti?

Lol 2, il cast

Il fil rouge del gioco è molto semplice (e il nome del programma lo conferma): il primo che ride è fuori.

Grandi comici dello spettacolo italiano sono pronti a sfidarsi tra battute, sketch, scherzi e tanti altri momenti di puro divertimento.

Ad animare il cast di Lol 2 saranno: Virginia Raffaele, comica splendida ed esilarante, il divertentissimo Mago Forrest (che potrebbe incantare gli avversarsi con illusioni e magie), l’ironica Tess Masazza e l’imperturbabile Maccio Capatonda. Con loro a Lol 2 anche Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della Pozzolis Family, Diana Del Bufalo, che è spontaneità e naturalezza allo stato puro, Corrado Guzzanti, fratello di una ex concorrente della serie, Max Angioni (ex Italia’s got talent) e Maria Di Biase, del duo comico Nuzzo-Di Biase.

Lol 2, il cast e il cambio di conduzione

Per Lol 2 Fedez è stato confermato, rinforzando ulteriormente il sodalizio con Amazon Prime Video, dove andrà in onda anche la serie dedicata alla sua storia d’amore con Chiara Ferragni.

Al fianco di Fedez, che vive un momento intenso e soddisfacente tra il nuovo album e un possibile futuro da politico, pare non ci sarà più Mara Maionchi, che resta impegnata in altri programmi televisivi.

A prendere il suo posto sarà un loro grande amico, nonché ex membro del precedente cast di Lol. Ha partecipato alla prima edizione, faticando a trattenere le risate, e ora è pronto a ridere senza freni insieme a Fedez. Frank Matano siederà al lato del rapper milanese, stuzzicando i concorrenti e vigilando attentamente su ognuno di loro.

Lol 2, svelato il cast della nuova stagione: Amazon Prime Video pronto a replicare il successo della prima edizione?

Il grande successo della prima stagione ha spinto la produzione a confermare la serie una seconda volta. Il primo esperimento, che ha portato alla vittoria Ciro Priello, è stato un trionfo. “Lol: chi ride è fuori”, infatti, è il titolo più visto di sempre su Amazon Prime Video in Italia.

La nuova edizione è pronta a eguagliare il primato e magari persino a ottenere un risultato migliore?