LOL 5, Siani: far ridere è difficile ma non ridere è difficilissimo

LOL 5, Siani: far ridere è difficile ma non ridere è difficilissimo

Roma, 24 mar. (askanews) – Sfida a colpi di risate, o meglio di non risate. Torna “LOL: Chi ride è fuori” – dal 27 marzo su Prime Video con i primi 5 episodi, e dal 3 aprile con l’ultimo – e in questa quinta stagione si sfidano a cercare di restare seri per sei ore di fila Geppi Cucciari, Federico Basso, Enrico Brignano e Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, vincitore di “LOL Talent Show.

Difficile resistere alle battute, ai travestimenti e soprattutto alle improvvisazioni dei colleghi, raccontano alcuni dei protagonisti. “Senz’altro le cose che a me hanno messo più in difficoltà sono state le cose che io ho percepito come totalmente estemporane: l’estensione della caduta per strada di un pedone, cioè ti fa ridere perché non te lo aspetti, ecco a volte è capitato che più di uno facesse dei commenti che erano chiaramente generati da qualcosa che era appena accaduto. Quelle cose mi hanno a volte messa un po’ in difficoltà. Poi quella faccia di una a cui avevano appena rubato la macchina mi ha aiutata a nascondere tutto”. “Ma la fai bene…”. Ma quante macchine ti hanno rubato?” ha detto Pisani.

“Le cose più divertenti, anche di tutte le altre edizioni sono sempre state le cose estemporanee”. “Poi per esempio alcuni hanno portato dei pezzi, perché secondo me c’è il tema di non far ridere chi è là con te ma di far ridere anche chi è a casa… Magari un pezzo che è anche rodato, è un esercizio di stile importante per chi è a casa”.

In LOL 5 c’è una nuova coppia di conduttori-giudici, pronti ad ammonire e poi eliminare chi si lascia andare a una risata, guardando il gioco dalla control room: Alessandro Siani e Angelo Pintus che aveva partecipato già come concorrente e si è divertito ancora di più da conduttore: “Noi due ci siamo ammazzati dalle risate non ci siamo preparati praticamente niente e siamo riusciti in quello che dovevamo fare, cioè a far mettere insieme tutti i concorrenti…” ha raccontato.

Siani: “Far ridere le persone è la cosa più difficile del mondo, ma abbiamo scoperto che anche non ridere a delle cose esilaranti è difficilissimo. Alcune gag che ci sono venute in mente in verità le abbiamo realizzate e abbiamo stuzzicato i nostri colleghi e nostri amici, però è un programma che fa bene non solo comunque a chi lo guarda ma anche a noi che stavamo all’interno”. Il vincitore del comedy show Original prodotto in Italia si aggiudicherà un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico che potrà scegliere.