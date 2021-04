Lol – Chi ride è fuori, chi ha vinto la prima edizione del game show

La prima edizione del game show Amazon Prime Video, LOL – Chi ride è Fuori, si è ufficialmente conclusa: ecco svelato il vincitore.

La prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, il nuovo game show disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, si è conclusa con la vittoria di Ciro Priello (The Jackal) che ha battuto la comica e collega Katia Follesa.

Lol – Chi ride è fuori, chi ha vinto il game show

In totale, la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori è formata da sei episodi: quattro sono stati rilasciati sulla piattaforma streaming di Amazon lo scorso giovedì 1° aprile mentre gli ultimi due sono stati resi disponibili online nella giornata di giovedì 8 aprile.

Dei dieci concorrenti che hanno partecipato al game show targato Amazon Prime Video, Ciro dei The Jackal è stato certamente quello che è riuscito a mantenere più saldamente il controllo dei propri muscoli facciali e a impedire costantemente a se stesso di abbandonarsi a una genuina risata.

A LOL – Chi ride è fuori, infatti, il noto membro dei The Jackal si è imposto su tutti gli altri partecipanti, rimanendo sempre impassibile, quasi indifferente, nei confronti di tutte le gag messe in scena durante il programma ed eliminando gli avversari puntando principalmente sul suo cavallo di battaglia: la comicità slapstick che enfatizza il linguaggio del corpo, articolandosi in sketch tanto elementari quanto efficaci.

A proposito della vittoria, Ciro Priello ha ammesso: “Non pensavo assolutamente di vincere, credevo di uscire dopo tre minuti e allora mi sono detto: mi gioco tutte le gag.

E sono salito per primo sul palco per fare il numero della felpa. Sicuramente sono stato bravo a nascondere il più possibile le risate”.

Il successo del game show è stato talmente elevato da portare il programma, nel corso di una sola settimana, in cima ai trend o da trasformarlo in citazioni o meme. Inoltre, è stato argomento privilegiato di discussione online quanto in real, a prescindere dalle critiche (positive o meno) che ha generato negli spettatori che hanno scelto di seguire lo show.