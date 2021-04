LOL: chi ride è fuori, cosa ha fatto il vincitore Ciro Priello con il montepremi?

Ciro Priello, dei The Jackal, è il vincitore del programma LOL: chi ride è fuori. Cosa ha deciso di fare con il montepremi vinto?

Il vincitore di LOL: chi ride è fuori è Ciro Priello, attore dei The Jackal. Dopo sei lunghe ore in cui ha dovuto trattenersi per non ridere, è finalmente riuscito a raggiungere il traguardo dopo un testa a testa con Katia Follesa.

Si è aggiudicato il montepremi finale di 100 mila euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ActionAid Italia (@actionaiditalia)

Ciro Priello: cosa ha fatto con il montepremi?

Come specificato nella prima puntata della trasmissione, in onda su Amazon Prime Video, il montepremi di LOL sarebbe andato in beneficienza. Ciro Priello ha annunciato di aver deciso di devolvere il premio ad Action Aid, organizzazione internazionale indipendente che da molto tempo è impegnata nella lotta alle cause della povertà. L’associazione lavora in Italia dal 1989, cercando di ottenere un mondo senza ingiustizie e disuguaglianza.

Il comico conosce molto bene questa associazione in quanto i The Jackal vi hanno collaborato varie volte in passato. Action Aid ha voluto condividere su Instagram i ringraziamenti per la scelta di Ciro Priello.

“Oggi vorremmo dare un abbraccio collettivo a Ciro Priello dei The Jackal per il grande regalo che ci ha fatto devolvendo la sua vincita a Lol ai nostri progetti. Intanto un grazie di cuore virtuale da tutta la comunità ActionAid. Fieri di collaborare con te” si legge sulla pagina Instagram dell’organizzazione. “Ho avuto modo di vedere il vostro magnifico lavoro e porto ancora dentro il cuore i sorrisi e i volti di quei bambini. Ho pensato subito a voi. Un abbraccio immenso e grazie per tutto ciò che fare e che siete” ha risposto Ciro. “Grazie davvero Ciro per la tua testimonianza e il tuo gesto” ha risposto ulteriormente Action Aid.