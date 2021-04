Lol – Chi ride è fuori, quando escono le nuove puntate su Amazon Prime Video

Il programma "Lol - chi ride è fuori" è arrivato il primo aprile ed è già un successo. Quando escono le nuove puntate.

Il programma “Lol – chi ride è fuori”, è arrivato sulla piattaforma italiana di Prime Video lo scorso primo aprile eppure è diventato fin da subito un grande successo sia di visualizzazioni, sia sui social, in particolare su Twitter. Complice le star di primo piano che hanno partecipato al comedy show come Fedez nel ruolo di conduttore e Mara Maionchi co -host del programma, ma anche Frank Matano, Elio degli Elio e le storie tese, Caterina Guzzanti, Pintus o ancora Katia Follesa.

Risultato uno show di otto puntate in grado di coinvolgere lo spettatore dal primo all’ultimo minuto. Gli ultimi due episodi su un totale di 6 sono attesi sulla piattaforma di Amazon Giovedì 8 aprile. Durante queste ultime puntate verrà decretato il primo vincitore del programma.

Quando usciranno le nuove puntate di “Lol”

Dieci comici che si sfidano a colpi di risate, sei ore per raggiungere la vittoria, chi ride o anche solo chi fa una minima smorfia è fuori.

Questo e molto altro è “Lol – chi ride fuori”, il nuovo format arrivato in Italia pubblicato sulla piattaforma in streaming di Prime Video. Condotto da Fedez e Mara Maionchi, il programma è diventato fin da subito un successo. Finora le eliminazioni sono state due. Ne mancano ancora otto. Le ultime due puntate sono attese giovedì 8 aprile. Scopriremo chi sarà il comico “sopravissuto” a questa sfida.