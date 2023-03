Lollobrigida al sit-in di Coldiretti per le eccellenze italiane

Roma, 28 mar. (askanews) – “Un grande risultato per l Italia, per gli agricoltori, i cittadini e i consumatori, siamo il primo Paese a livello mondiale a vietare il cibo sintetico ma soprattutto non solo la commercializzazione, anche la produzione”. Così Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, ha commentato l’approvazione in Cdm del divieto di produzione e vendita dei cibi sintetici in Italia al sit-in davanti Palazzo Chigi organizzato in difesa delle eccellenze alimentari italiane.

Alla manifestazione è intervenuto anche il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida .