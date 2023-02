Lollobrigida: Berlusconi? Siamo con Kiev, non c'è da discutere

Roma, 13 feb. (askanews) – “La festa è rovinata? Ora inizieremo a festeggiare e a lavorare anche nel Lazio e in Lombardia, continuando a rappresentarci con i fatti e non con le polemiche, che voi ricercate nonostante il dato oggettivo che sarebbe più utile commentare, gli italiani hanno scelto e vuol dire che apprezzano il lavoro del centrodestra”.

Così il ministro ed esponente di FdI Francesco Lollobrigida, rispondendo a una domanda dei cronisti sulle parole di Silvio Berlusconi sul presidente ucraino Zelensky.

“Credo che sia opportuna che l’esegesi delle parole di Berlusconi la faccia lui o il suo partito. Nel nostro programma ci sono cose che continueremo a rispettare. Non vedo una questione di isolamento, l’Italia si rappresenta al meglio con quanto ha garantito e con quanto il Parlamento ha determinato con i suoi voti, poi ognuno può dire ciò che ritiene opportuno. Io posso non condividere le sue parole, non ho avuto il tempo di vedere il video però, se c’è un cambio di opinione sull’Ucraina non lo condividerei.

Noi però, ribadisco, siamo fermamente al fianco dell’Ucraina”.