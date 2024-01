Lollobrigida: con Ax-3 candidatura cucina italiana UNESCO nello spazio

Cape Canaveral, 19 gen. (askanews) – “Il colonnello Villadei rappresenta l’Italia nello spazio, per noi è motivo d’orgoglio, così come il fatto che c’è tanta tecnologia italiana in questa missione, in collaborazione con Axion e la Nasa e c’è un’altra particolarità che mi riempie d’orgoglio: l’aver potuto creare un meccanismo per cui la quarantena gli astronauti l’hanno svolta mangiando sempre e solo cucina italiana, prodotti italiani; in ultimo parte anche la nostra pasta, gli astronauti la consumeranno così come la mangiamo noi sulla Terra e sosterranno la candidatura della cucina italiana come patrimonio dell’UNESCO, il nostro principale biglietto da visita”.

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida parlando dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral dove ha assistito al lancio della missione spaziale Axiom 3 (AX-3).

Immagini: Aeronautica Militare