Lollobrigida dopo legge contro carne coltivata: "spero che l'Europa ci seguirà"

Roma, 17 nov. (askanews) – E se l’Europa dovesse dire sì alla carne coltivata, non sarà in svantaggio l’Italia che ieri ha votato per metterla fuori legge? Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida risponde così: “E qualora dovesse fare ciò che speriamo, cioè che tutta Europa segua l’esempio dell’Italia per il cibo di qualità e la difesa dei territori che manutengono l’agricoltura e il territorio? Questo è il “se” che mi piace di più. Un governo che ritiene la propria nazionale non secondaria prova a convincere gli altri, non aspettando passivamente che qualcuno gli dica cosa deve fare”.

“L’Europa non è un elemento diverso da noi, noi siamo paese fondatore e con Germania e Francia fra i più importanti quindi possiamo dare delle indicazioni e convincere. Proprio lunedì in Agrifish la conferenza dei ministri dell’agricoltura, l’Italia sarà protagonista, porteremo un documento che presenteremo alla stampa probabilmente sabato, in cui si riflette sul ruolo dell’agricoltura in questo tempo”. Lollobrigida parlava a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo impianto a fune di Melinda dedicato alla logistica agroalimentare, vincitore del bando PNRR.