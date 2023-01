Lollobrigida: l'avvocato, 'le cause che ha affrontato? Un rimpianto, spero fosse serena'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Sono profondamente addolorato. Gina Lollobrigida, oltre ad essere un'artista unica, eclettica, il cui valore è stato riconosciuto a livello mondiale, è sempre stata una persona tenace, che ha sempre lottato per le sue idee e per far valere la sua ...

(Adnkronos) – "Sono profondamente addolorato. Gina Lollobrigida, oltre ad essere un'artista unica, eclettica, il cui valore è stato riconosciuto a livello mondiale, è sempre stata una persona tenace, che ha sempre lottato per le sue idee e per far valere la sua parola. L'appellativo della 'Bersagliera' non era un caso". A dirlo all'Adnkronos, commentando con commozione a caldo la scomparsa di Gina Lollobrigida, è il suo avvocato da una vita Filippo Meschini. "Era una persona straordinaria, che mi ha insegnato i valori più importanti e ha dimostrato la coerenza, il coraggio delle proprie idee", dice Meschini, che ha seguito l'attrice nelle vicende giudiziarie che hanno costellato la vita dell'attrice.

"Valori che sono di esempio e che in una persona così celebre hanno un risalto ancora maggiore, perché dimostrano la sensibilità di cui era dotata e che manifestava nella sua arte". Sulle vicende giudiziarie della Lollobrigida "sicuramente ci sono dei rimpianti, anche se non spetta a me dirlo -osserva il legale- Quello che posso dire è che io mi auguro che la sua serenità sia rimasta integra, perché è quello che conta".

Meschini scandisce: "Ora è il momento del dolore ed è difficile gestire le emozioni, è stata una persona che deve restare indimenticabile perché possa essere di esempio. Era una persona generosa, e la perdita è particolarmente importante. Viene meno tutta insieme anche quell'onda emotiva che si scatenava al solo incontrarla, il suo sguardo, i suoi occhi trasmettevano l'amore per la verità". Cosa ricorderà di lei? "La sua immensa generosità e la sua dolcezza, era una persona molto altruista -conclude il legale della Lollo- Nonostante le sue condizioni di salute non fossero più così brillanti, il suo altruismo era sempre presente, anche verso di me e la mia famiglia".