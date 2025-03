Lollobrigida: nessuna crisi, governo coeso e lavora insieme

Roma, 24 mar. (askanews) -“A me tutto sembra meno che il governo sia in crisi e l’opinione pubblica mi sembra molto favorevole a un’azione pragmatica ed efficiente di un un governo che nei fatti si è dimostrato sempre insieme e molto coeso”.

Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della inaugurazione di “Agricoltura È”, il villaggio-evento dedicato al mondo agricolo italiano, ospitato a Roma nell’area riqualificata di Piazza della Repubblica e dei Giardini di Dogali.

“Il governo lavora insieme, fa scelte di indirizzo insieme e la presidente Giorgia Meloni riesce a fare sintesi tra le istanze differenti, siamo un governo unico, non un partito unico, direi che le cose vanno molto bene, al di là di quelle che possono essere schermaglie legittime tra i partiti, ci confronteremo in questi giorni anche su temi di politica internazionale con ministri esponenti di Lega, FdI, FI, così come con le massime istituzioni e verrà anche la presidente Meloni”.