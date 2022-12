Lollobrigida: Qatargate? Incommentabile, lesivo anche per Italia

Roma, 13 dic. (askanews) – “Sul caso Qatar? Cosa dobbiamo commentare. È incommentabile, se dobbiamo usare un eufemismo. Se dobbiamo vedere svilire così tanto il ruolo della politica da parte, spesso, di persone che hanno passato la vita a raccontare che erano paladini dei diritti dei lavoratori e invece poi sembrano essere… lo dico, da garantista, sembrano essere, vedremo quello che emergerà in futuro. Anche se le istituzioni europee e gli stessi partiti di appartenenza di queste persone hanno già attuato delle pre-condanne, quindi immagino abbiano più elementi di noi su queste vicende”: così Francesco Lollobrigida (Fdi), ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, parlando con i cronisti a margine della 70esima Assemblea Nazionale dell’Uncem (Unione Nazionale Comunità Enti Montani, a Roma.

“Abbiamo un problema, quando accadono questi episodi, le istituzioni vengono delegittimate. Abbiamo un problema di delegittimazione europea, di delegittimazione dell’affidamento che i cittadini danno su alcuni temi a chi fa politica. Dobbiamo essere in grado trasversalmente di respingere questa posizione imputando e denunciando chi agisce non solo in maniera scorretta ma anche gravemente lesiva degli interessi di tutti e in particolare dell’Italia, perché quanto avvenuto con i protagonisti di questa vicenda fa puntare l’indice di nuovo verso la nostra nazione, come una nazione dove la corruzione prevale”, ha sottolineato il ministro.