Lollobrigida: rafforzare sistema Italia per far crescere economia

Bologna, 18 gen. (askanews) – “La volontà del nostro governo è quella di rafforzare un sistema Italia che si rappresenti nella sua complessità, nella sua diversità, ma sempre insieme per tentare di far crescere la nostra economia”. Questa è la “sfida” presentata dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in occasione del convegno inaugurale di Marca, la fiera dedicata alla marca commerciale in corso a Bologna.

“L’Italia è una nazione con caratteristiche uniche e riuscendo a metterle tutte in mostra, a coordinarle, a organizzarle può produrre risultati eccezionali” ha ricorda Lollobrigida che ha incontrato i rappresentanti del settore della distribuzione.

“Questo evento è una bella vetrina di questo modello che ha già portato a risultati che sono di fronte agli occhi di tutti – ha aggiunto -. Si può fare ancora di più, specialmente sui mercati esteri, per riuscire a rendere le nostre aziende più competitive, capaci sui mercati esteri di affermarsi e portarsi dietro le produzioni e le trasformazioni. Nella loro caratteristica territoriale agganciata alla terra per le produzioni alimentari, a meccanismi di trasformazione, di innovazione nei quali l’Italia eccelle, possono essere i nostri punti di forza”.