Lollobrigida risponde alle accuse della sinistra

“La sinistra, in difficoltà e priva di argomenti, solleva il solito polverone su una dichiarazione che ho fatto nella quale spiegavo il piano per contrastare la denatalità: la sinistra parla di razzismo e dice cose che non hanno senso”: questa la risposta del Ministro Lollobrigida alle accuse da parte della sinistra in seguito alle sue (forse un po’ fuorvianti) dichiarazioni.