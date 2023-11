Lollobrigida: Schlein non viene a Atreju? In politica ci si confronta

Roma, 17 nov. (askanews) – Come giudica il rifiuto della segretaria del PD, Elly Schlein, di partecipare alla festa di Fratelli d’Italia a Atreju?

Il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida replica “è stata invitata? Non sapevo. Non ho seguito. Ma se fosse stata invitata e non volesse partecipare è una scelta libera. Noi siamo aperti al confronto, abbiamo sempre partecipato alle feste del PD ed è forse la prima volta che si presenta questa situazione se si conferma la vicenda dell’invito che non conosco, perché ad Atreju abbiamo avuto ministri del PD e dei Cinque stelle. In politica gli avversari trovano il modo di confrontarsi, il confronto delle idee non deve spaventare mai. Poi ogni può pensare come vuole e scegliere luoghi di confronto più idonei se ritiene. Sentivo che lei si confronta solo in Parlamento. Ci mancherebbe, ciò non toglie che i partiti sono un elemento essenziale della vita democratica e i luoghi in cui ci si confronta sulle differenze e soprattutto sulle convergenze per il sistema Italia penso possano essere un’opportunità”. Lollobrigida parlava a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo impianto a fune di Melinda dedicato alla logistica agroalimentare, vincitore del bando PNRR.