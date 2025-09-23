Lollobrigida: serve azione educativa per sana alimentazione

Roma, 23 set. (askanews) – “E’ oggettivo che abbiamo una società che sta mutando, alla quale dobbiamo andare incontro con soluzioni alle problematiche che emergono. Abbiamo sempre più problemi, ad esempio nell’educazione alimentare delle giovani generazioni, ma non solo, o la crescita di patologie collegate a una cattiva alimentazione. Se è meno impattante oggi l’educazione familiare rispetto all’alimentazione, ed è un problema che comunque segnaliamo, dobbiamo contribuire con una azione all’interno delle scuole e utilizzando tutti i nuovi canali che arrivino a convincere che mangiare bene è l’unica soluzione per vivere bene”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del workshop “Sanità e apicoltura: sfide e opportunità”, momento di formazione e confronto tra istituzioni, associazioni di settore e comunità scientifica sulle implicazioni dell’Animal Health Law e sull’applicazione del sistema di registrazione e identificazione in apicoltura.