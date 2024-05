Lollobrigida: spero Toti dimostri innocenza, fiducia in magistratura

Milano, 7 mag. (askanews) – “Ho visto che queste lunghe indagini, che credo di aver capito durate tre anni, si concludono a 20 giorni dal voto con degli importanti arresti. Io ho fiducia nella magistratura. Auspichiamo che il presidente Toti possa dimostrare la sua estraneità ai fatti ma ora possiamo solo guardare quello che accade e comprendere le ragioni che hanno portato a questa situazione”. A dirlo il ministro Fdi dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, arrivando alle Fiere di Parma dove oggi inaugura Cibus insieme al ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

Alla domanda se ritenesse sospetti i tempi degli arresti ha risposto “Io non ritengo sospetto niente. Ho solo fatto una constatazione – ha detto – dire che tre anni di indagini si chiudono a pochi giorni dal voto con clamorosi arresti è la fotografia di quello che sta accadendo. Dopo di che io spero che la magistratura assolva al suo compito e le forze dell’ordine agiscano di conseguenza”. “Io da ministro e come cittadino ho piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine e spero come persona che immagina che la politica debba essere estranea ai fatti ascritti in questa procedura alle persone coinvolte che riescano a dimostrare la loro innocenza”, ha concluso.