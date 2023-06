Lollobrigida: stiamo lavorando per un'immigrazione legale

Roma, 9 giu. (askanews) – “Stiamo lavorando tutti nel segno di un’immigrazione legale, che serve e ha una funzione; ho incontrato l’ambasciaotre del Bangladesh con cui stiamo lavorando a un tavolo su come creare una struttura di formazione permanente per chi dal Bangladesh vuole venire a lavorare in Italia in modo permanente”.

Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a margine del Forum in Masseria di Bruno Vespa a Manduria.

“Ma siamo stati chiari con l’ambasciatore sulle criticità e i rimpatri di chi è entrato illegalmente o ha commesso atti che non sono compatibili con la permanenza in Italia” ha aggiunto.