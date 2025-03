Lollobrigida: sui dazi ragionare su una politica comune tra alleati

Roma, 24 mar. (askanews) – Sulla questione dei dazi bisogna “ragionare su una politica che sia comune tra paesi alleati e, con gli Stati Uniti in particolare, come Unione Europea dobbiamo avere la capacità di rapportarci e trovare soluzioni senza egoismi e senza posizioni di privilegio”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’inaugurazione di Agricoltura È, il villaggio-evento dedicato al mondo agricolo italiano a Roma.

“Per una nazione esportatrice come la nostra – ha aggiunto il ministro – i dazi non sono mai una buona notizia, salvo quelli che servono a riequilibrare il mercato, perché abbiamo aree del mondo in cui i costi di produzione sono più bassi, non perché le aziende sono più efficienti ma perché non vengono rispettatii i diritti dei lavoratori o dell’ambiente, quindi quelle produzioni hanno un costo più basso e i nostri produttori subiscono una concorrenza sleale; da questo punto di vista l’Ue già applica delle politiche tariffarie e dei blocchi di importazione per evitare di desertificare il nostro modello imprenditoriale” ha aggiunto Lollobrigida.