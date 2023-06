Lollobrigida vede ex ministri dell'Agricoltura: obiettivi comuni

Roma, 21 giu. (askanews) – “Un ringraziamento davvero sentito a tutti i colleghi ministri dell’Agricoltura che avevo invitato a confrontarci su quello che è un tema fondamentale, il settore primario come proteggerlo, come valorizzarlo, perché significa benessere, significa capacità di sostenere le nostre imprese e sostenere anche la nostra cultura di riferimento che è cultura della qualità e che nel tempo ha avuto un ruolo centrale, anche nello spiegare al mondo come si potesse vivere bene e da questo punto di vista noi crediamo che ancora oggi il nostro cibo di qualità possa garantire un percorso corretto per affrontare il tema della sicurezza alimentare”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida a margine del tavolo al Masaf con i precedenti titolari del dicastero.

“Non cibo per tutti – ha aggiunto – ma buon cibo per tutti, che significa anche sviluppo dei paesi terzi, progrediti dal punto di vista della quantità di produzioni a scegliere la strada della qualità in nome del loro benessere sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista della crescita economica. Ho trovato tanti spunti dai miei colleghi che hanno rappresentato momenti di qualità nel ruolo che hanno avuto in questo luogo. Una cosa è fondamentale, i ministri cambiano, però dei punti di convergenza che vadano oltre le singole esperienze di governo e che permettano di guardare oltre il singolo governo ma avere stabilità negli obiettivi di questa nostra Italia”.