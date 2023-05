Lollobrigida: vogliamo tutela cultura e lingua. Non c'entra razza

Roma, 11 mag. (askanews) – Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo oggi agli Stati Generali della Natalità in corso a Roma, è tornato sulle polemiche causate dalle sue affermazioni sulla sostituzione etnica. “Credo sia evidente a tutti che non esiste unarazza italiana per cui è un falso problema, esiste però una cultrua, una etnia italiana che i questo convengo immagino si tenda a tutelare sennò non avrebbe senso”.

“Se vogliamo incrementare la natalità probabilmente è per ragioni legate a quella difesa di quell’appartanenza a cui molto di noi sono legati, io in parrticolare con orgoglio: la cultura italiana, il nostro ceppo lingusitico, il nostro modo di vivere”, ha aggiunto.