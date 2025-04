Parigi, 21 apr. (askanews) – La notizia della morte di Papa Francesco si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, ovunque le comunità cattoliche si stanno riunendo in momenti di preghiera nelle chiese per ricordare il Pontefice. Da Gerusalemme a Parigi, passando per Hong Kong, Londra, Kinshasa e Manila l’omaggio dei cattolici è commosso e sentito.