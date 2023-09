L'omaggio del Papa a Napolitano: a un grande uomo servitore della patria

Roma, 24 set. (askanews) – Le immagini della visita a sorpresa di Papa Francesco alla camera ardente di Giorgio Napolitano, allestita in Senato.

Il Pontefice, appena tornato dal viaggio a Marsiglia, è arrivato a Palazza Madama, ha fatto il suo ingresso in sala Nassirya per rendere omaggio al feretro in carrozzina, poi alzandosi in piedi si è a lungo soffermato a parlare con Clio Napolitano, la moglie del presidente emerito della Repubblica. Dopo un momento di preghiera, uscendo, ha scritto una dedica a Napolitano su un foglio di carta intestata del Senato: “Un ricordo e un gesto di gratitudine a un grande uomo servitore della patria”. Firmato, Francesco.