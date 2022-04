L’omaggio di Giuliano Sangiorgi a Pier Paolo Pasolini in Senato

Roma, 12 apr. (askanews) – Applausi e commozione a Palazzo Madama per l’omaggio che Giuliano Sangiorgi ha reso in Aula a Pier Paolo Pasolini, in occasione del ventunesimo appuntamento di “Senato&’Cultura”, in collaborazione con la Rai, dedicato ad uno dei maggiori artisti e intellettuali italiani del secolo scorso.

Alla presenza del Presidente Elisabetta Casellati, Sangiorgi ha interpretato il brano “Cosa sono le nuvole” che Pasolini scrisse per Domenico Modugno nel 1968, diretto dal M° Andrea Morricone con l’Orchestra Roma Sinfonietta.

Grande emozione tra i presenti.