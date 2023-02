Lombalgia cronica: le cause, sintomi e miglior rimedio

A volte, a causa di un piegamento in malo modo o di uno sforzo fisico si avverte immediatamente dolore nella zona lombare. Si tratta della lombalgia cronica che non è un mal di schiena e che presenta un dolore molto intenso e acuto da alleviare con rimedi adatti e specifici. Scopriamo cosa usare e quali sono le cause di questo malessere.

Lombalgia cronica

Una condizione, un dolore che colpisce circa il 4% dei soggetti e la lombalgia cronica può anche essere motivo di ansia e preoccupazione per il tipo di invalidità che può comportare. Non è da considerarsi come il classico mal di schiena, dal momento che può perdurare anche per un tempo di 3-6 mesi circa.

I soggetti che ne soffrono vanno incontro a un dolore molto intenso e acuto che comincia a manifestarsi nella parte inferiore della colonna vertebrale nota anche come rachide e nel 5% dei casi rischia di evolversi in questo disturbo. ovviamente i soggetti hanno difficoltà nella vita lavorativa, sociale e anche psicologica.

Il dolore è particolarmente intenso quindi si a incontro a difficoltà nel condurre una vita normale perché determinati movimenti impediscono di svolgere le normali attività. Oltre al dolore, si accompagnano anche altri aspetti come stati di ansia e anche inabilità per cui si ha bisogno di aiuto per svolgere alcuni compiti.

I sintomi della lombalgia cronica sono molto semplici e facili da individuare dal momento che, oltre al dolore lieve, acuto e persistente, si accompagnano anche una rigidità muscolare, oltre a delle difficoltà nei piegamenti e nei movimenti più semplici e banali. Si avverte anche bruciore, formicolio e intorpidimento alle caviglie e ai piedi.

Lombalgia cronica: cause

Prima di capire quali siano le possibili soluzioni e rimedi per alleviare i sintomi e il dolore, bisogna anche individuare quali sono le cause e i fattori per cui alcuni soggetti soffrono di lombalgia cronica. Alla base ci possono essere delle infiammazioni o irritazioni del nervo sciatico che causano la cosiddetta sciatica o sciatalgia.

Influiscono molto anche alcuni disturbi che si avvertono nella zona muscolare o lombare oppure sacrale dovuti a loro volta da uno strappo muscolare, uno stiramento, una contrattura, compreso una distorsione in seguito a un allenamento oppure a un movimento fatto in malo modo e non corretto che comporta questo disturbo e condizione.

Oltre a queste cause, sono anche da considerarsi una serie di condizioni fisiche che possono portare a una insorgenza del genere. Per esempio, la sedentarietà, quindi stare tutto il giorno seduti senza fare attività fisica comporta a una posizione non corretta, specie se si lavora al computer, per cui alcuni soggetti possono soffrire di lombalgia cronica.

Al contrario, mantenere una posizione eretta e statica a lungo comporta l’insorgenza dei sintomi di questa condizione con il dolore che arriva anche all’anca, ai glutei e alle gambe. Un eccessivo sforzo fisico, l’obesità, ma anche fare movimenti in modo errato, insieme anche a indossare delle calzature che non siano adatte sono tutte cause che sicuramente influiscono.

Lombalgia cronica: rimedio

Come già detto, sono molti i soggetti a soffrire di lombalgia cronica, ma sono anche diversi i rimedi e le soluzioni che sicuramente aiutano ad alleviarla e ridurre il dolore persistente e acuto. Si può contrastare questa condizione e malessere grazie a un metodo semplice e non invasivo come Insta Life, indicato per i casi lievi e non particolarmente seri.

Un prodotto in vendita come tutore che aiuta a contrastare sia il problema della lombalgia cronica, ma anche della sciatica o di altri disturbi e condizioni. Un tutore che permette di tornare a condurre una vita soddisfacente senza difficoltà o dolori riducendo e dando sollievo immediato al dolore che il soggetto prova.

Grazie ai benefici immediati e alla sicurezza di utilizzo, è riconosciuto come la prima alternativa alla chirurgia per i casi non gravi di lombalgia cronica.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un tutore a compressione graduata, sicuro, efficace e traspirante da indossare inizialmente per due ore al giorno, per poi aumentare gradualmente il tempo in modo da ottenere i giusti benefici. Si caratterizza per un cuscinetto che funge da compressione nel punto di agopressione presente al centro del polpaccio per bloccare immediatamente il dolore onde evitare che si propaghi ad altre zone.

Un tutore unisex indicato sia per il polpaccio destro che sinistro e facile sia da mettere che togliere. Ottimo anche durante gli allenamenti dal momento che non vi è pericolo che si sposti. Nel caso il dolore di lombalgia cronica fosse nel lato destro, Insta Life andrebbe posizionato nel ginocchio destro e così via.

Ordinarlo è molto semplice poiché non essendo reperibile nei negozi o Internet per la sua formula esclusiva e originale, basta che il consumatore si colleghi al sito ufficiale del prodotto, compili il form in fondo alla pagina con i propri dati per avere due confezioni al prezzo promozionale di 39.99€ invece di 79.99 con pagamento alla consegna al corriere, tramite Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.