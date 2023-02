Lombardia: 150mila euro per favorire la realizzazione di orti urbani

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Uno stanziamento di 150mila euro per favorire la realizzazione di orti urbani e collettivi sostenendo progetti presentati da Comuni, istituti scolastici pubblici e privati e enti gestori di aree protette. La Regione Lombardia (tramite l'ente regionale per i servizi ...

(Adnkronos) – Uno stanziamento di 150mila euro per favorire la realizzazione di orti urbani e collettivi sostenendo progetti presentati da Comuni, istituti scolastici pubblici e privati e enti gestori di aree protette. La Regione Lombardia (tramite l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste), dunque, anche quest’anno ha deciso di cofinanziare al 50% le spese sostenute per la realizzazione degli orti. Il contributo massimo è di 10.000 euro per gli orti urbani e di 1.800 per gli orti didattici e collettivi.

"Anche attraverso questo tipo di azione – spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Fabio Rolfi – vogliamo favorire la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare sull'importanza di una corretta alimentazione, riqualificare le aree abbandonate e promuovere una maggiore consapevolezza alimentare".

I soggetti interessati possono presentare domanda da venerdì 10 febbraio a venerdì 10 marzo 2023 seguendo le istruzioni riportate a questo link. L'ammissione delle domande avverrà attraverso una procedura 'a sportello', secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria.