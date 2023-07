Lombardia: 21 luglio al Pirellone commissione su Autonomia con Fontana e Calderoli

Milano, 6 lug.(Adnkronos) - I presidenti della II commissione 'Affari istituzionali ed Enti locali', Matteo Forte (FdI), e della commissione speciale 'Autonomia', Giovanni Malanchini (Lega), comunicano in una nota congiunta di aver calendarizzato per il prossimo 21 luglio una sed...

Milano, 6 lug.(Adnkronos) – I presidenti della II commissione 'Affari istituzionali ed Enti locali', Matteo Forte (FdI), e della commissione speciale 'Autonomia', Giovanni Malanchini (Lega), comunicano in una nota congiunta di aver calendarizzato per il prossimo 21 luglio una seduta nell'aula consiliare di Palazzo Pirelli con a tema l'autonomia differenziata. La seduta congiunta vedrà la presenza del presidente Attilio Fontana, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e del presidente del Consiglio regionale, Federico Romani.

"Nel comunicare questo importante appuntamento -spiega Matteo Forte- ribadiamo la volontà politica di proseguire sulla strada dell'autonomia differenziata. La defezione di quattro membri dalla Commissione ministeriale sui Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) – per quanto prestigiosi – non può distogliere lo sguardo dalla necessità di dare attuazione ad una riforma che il Paese aspetta dal 2000 e che i lombardi hanno chiesto a gran voce nel referendum del 2017".

"Condivido il sentimento di stupore del ministro Calderoli -aggiunge Giovanni Malanchini-. Il lavoro di individuazione dei Lep è un'azione doverosa e di equità che ha lo scopo di garantire ai cittadini italiani servizi e prestazioni essenziali su tutto il territorio nazionale. Un lavoro sul quale anche la commissione speciale 'Autonomia' di Regione Lombardia è pronta ad offrire il suo contributo". Il 21 luglio "sarà un'occasione di confronto utile a comprendere l'importanza del lavoro del comitato per i livelli essenziali delle prestazioni -ricordano in conclusione Forte e Malanchini-. Anche perché la definizione dei Lep è per garantire a tutti i cittadini il godimento di diritti essenziali, e non può essere dunque clausola di riserva a favore dello Stato e contro la possibilità che le autonomie realizzino politiche in questo senso attraverso mezzi e risorse proprie. L’iter prosegue e la Lombardia è pronta a fare la sua parte, come sempre".