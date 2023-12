Lombardia: 7 leggi regionali, 34 mozioni e legge su psicologo, Romani dà numeri 2023

Milano, 19 dic. (Adnkronos) – "Sette leggi regionali, già approvate, numerosi atti di indirizzo e 34 mozioni con grande spazio lasciato agli atti di sindacato ispettivo, una legge sullo psicologo che arriverà all'inizio del prossimo anno e la grande attività dell'ufficio di presidenza con patrocinii che consentono l'organizzazione di eventi che richiamano la sensibilizzazione rispetto ai valori della cultura, della storia e della tradizione della Lombardia". Questi alcuni dei principali risultati del 2023, in un primo bilancio dell'attività del Consiglio regionale della Lombardia illustrato dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani nel corso di un brindisi natalizio con i giornalisti a Palazzo Pirelli. Tutto questo, spiega Romani, "per sottolineare quanto dobbiamo essere orgogliosi di far parte di questa grandissima regione, che è il motore d'Italia".

Tra gli elementi di maggiore orgoglio da parte del presidente del Consiglio regionale, "l'aver portato finalmente qualche risorsa in più sul tema della montagna, che è molto sentito da noi lombardi che non abbiamo il mare, ma abbiamo i laghi e la montagna e dunque dobbiamo valorizzare e sensibilizzare le persone rispetto a quello che si può fare su questi territori e alle bellezze in essi presenti". Tra l'altro, avverte, "oggi in Consiglio regionale è stato distribuito un bellissimo manuale su tutti i musei che i cittadini possono andare a visitare, per diffondere sempre di più la conoscenza del nostro stupendo patrimonio artistico e culturale".