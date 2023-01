Lombardia: 8 mln per 6 'Progetti Emblematici' sul territorio di Bergamo

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Sono sei i Progetti Emblematici 2022 selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Bergamo, iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione C...

(Adnkronos) – Sono sei i Progetti Emblematici 2022 selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Bergamo, iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo, altri 3 milioni da Regione Lombardia. Il territorio bergamasco potrà così avvalersi di sei nuovi progetti che puntano ad affrontare problemi alcuni problemi del territorio, e a sperimentare politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico.

Ogni anno Fondazione Cariplo destina a tre territori provinciali la somma di 5 milioni di euro per il sostegno di iniziative che hanno le caratteristiche di Interventi Emblematici. Regione Lombardia, a sua volta, attiva risorse con lo stesso fine. Fondamentale il supporto della Fondazione comunitaria, antenna dei bisogni del territorio, e della Provincia di Bergamo che hanno offerto il loro contributo per la selezione dei progetti.

"Con questo intervento -spiega il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana- prosegue quella che da tempo è una collaborazione importante e fattiva tra noi e Fondazione Cariplo.

In questo caso ci concentriamo sul territorio di Bergamo che proprio quest'anno, con l'investitura, insieme a Brescia, di 'Capitale della Cultura 2023', diventa centrale non solo per la Lombardia, ma per l'intero Paese. Da parte nostra, come Regione, confermiamo la massima attenzione verso progetti che contribuiscono a rendere ancor più attrattiva e 'vincente' la nostra regione".

"Lo scopo degli Interventi Emblematici Maggiori -sottolinea il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti- è stimolare le competenze e la capacità progettuale del territorio per sviluppare una visione condivisa verso il futuro.

Attraverso progetti particolarmente significativi in campo ambientale, culturale, sociale e di ricerca, la Fondazione Cariplo vuole infatti offrire un'occasione concreta di rafforzamento della comunità, favorendo la collaborazione tra soggetti e individuando azioni di ampio respiro che possano interpretare le esigenze e le vocazioni del territorio".

I progetti emblematici:

– Fondazione Angelo Custode Onlus di Bergamo per il progetto 'Riconversione fabbricato 'ex Balzer' per la Realizzazione di servizi sociosanitari rivolti ai minori ed alla famiglia' con l'obiettivo di realizzare un centro di eccellenza rivolto a minori affetti da disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, ai minori con disabilità anche complessa o in fine vita e ai loro caregivers.

Contributo di 2,2 milioni di euro;

– Fondazione Beppina e Filippo Martinoli per il progetto 'Casa della Serenità onlus di Lovere' per ampliare l'attuale RSA costruendo un unico complesso per la realizzazione di: 15 minialloggi protetti, 3 nuovi nuclei RSA per un totale di 36 posti letto, servizi rivolti a soggetti con demenza, spazi destinati alle funzioni di Rsa aperta. Contributo 1 milione di euro;

– Alp Life Società Cooperativa Sociale per il progetto 'Oltre il colle' per realizzare a Serina – località Tolao, un nuovo centro finalizzato alla presa in carico, alla cura e all'assistenza post-ospedaliera di persone con grave cerebrolesioni, con lesioni midollari o affette da patologie neuromotorie (sclerosi multipla, SLA, morbo di Parkinson) che necessitano di una presa in carico socio sanitaria di medio/lungo termine. Contributo 1 milione di euro;

– Società Cooperativa il Sol.Co (solidarietà e cooperazione) del Serio – Consorzio di Cooperative Sociali di Albino per il progetto 'Transizioni: tecnologie e innovazione sociale per una vita autonoma delle persone con disabilità' per promuovere percorsi di autonomia per le persone con disabilità, favorendone l'inclusione nella comunità e migliorandone le condizioni di vita, attraverso la realizzazione integrata di percorsi di ricerca, la progettazione e la sperimentazione di percorsi di avvicinamento alla vita indipendente e di partecipazione attiva ed empowerment. Contributo 1 milione di euro;

– Comune di Bolgare progetto 'Reti generative': Luoghi e azioni di empowerment di comunità e famiglie che intende incrementare la capacità territoriale di rispondere ai bisogni di minori e famiglie, attraverso la ristrutturazione di Palazzo Berlendis, di proprietà del Comune, la creazione di un Centro per la Famiglia al servizio di Ambito, Comuni e cittadinanza, e l'attivazione di un processo partecipativo e di welfare generativo. Contributo 1 milione di euro;

– Parrocchia San Martino e Santa Maria Assunta di Treviglio progetto 'La porta del Cielo – Il polittico di San Martino nel Ri-nascimento lombardo', un' operazione di valorizzazione del complesso della Basilica di San Martino e Santa Maria Assunta, anche con il restauro e valorizzazione delle opere d'arte che la Parrocchia di Treviglio custodisce. Contributo 1,8 milioni di euro.