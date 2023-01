Lombardia: A.Fontana, 'Comitato Nord? Conta la scelta di Bossi di mantenere unità Lega'

Milano, 11 gen.

(Adnkronos) – "La cosa più importante è stata la scelta di Bossi di mantenere l'unità della Lega". Così, ai microfoni del Tg1 Mattina, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e ricandidato dal centrodestra alla guida della Regione alle prossime elezioni regionali, commentando la scelta di alcuni consiglieri regionali confluiti verso il Comitato Nord di Umberto Bossi, che dopo essere stati espulsi dalla Lega hanno ipotizzato un possibile sostegno a Letizia Moratti.

"Questa -spiega Fontana- è l'unica cosa che avrebbe potuto preoccupare"; tuttavia, "il fatto che ci siano dei singoli che intendono dialogare per questioni personali con un altro partito, non è la prima volta che accade e non sarà l'ultima, sono liberissimi di farlo, ma credo che incideranno in maniera minima rispetto all'esito elettorale".

Certamente, osserva il governatore, "mi dispiace perché sono tutte persone con le quali ho lavorato bene in questi cinque anni, ma questo non toglie che la scelta fondamentale sia stata quella di mantenere l'unità del partito e io non ho mai avuto dubbi su questo fatto".