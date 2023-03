Lombardia: accordo Anci-PoliMi per rafforzare sistema autonomie locali

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Messa in comune di professionalità e risorse per una collaborazione che porti a iniziative condivise e allo sviluppo di nuove competenze. Questo l’obiettivo dell'accordo quadro sottoscritto da Anci Lombardia e Politecnico di Milano che mira a promuover...

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Messa in comune di professionalità e risorse per una collaborazione che porti a iniziative condivise e allo sviluppo di nuove competenze. Questo l’obiettivo dell'accordo quadro sottoscritto da Anci Lombardia e Politecnico di Milano che mira a promuovere un’azione su più fronti e vedrà le due parti impegnarsi, tra l’altro, per organizzare seminari, corsi, strutture estive, stage e moduli didattici; realizzare studi e ricerche; organizzare meeting, congressi e conferenze; scambiare documentazione; favorire la collaborazione per progetti e interventi di accompagnamento e sostegno ai Comuni lombardi, coinvolgendo anche altri enti e istituzioni.

In particolare, l’intesa vuole promuovere attività di analisi, ricerca, programmazione, progettazione e attuazione di azioni che possono sostenere i Comuni nell’esercizio delle loro funzioni fondamentali e nella gestione di servizi, con particolare riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica dello sviluppo e alle conseguenti politiche e azioni territoriali, oltre che in merito alla cooperazione intercomunale, alle gestioni associate e al rafforzamento e all’innovazione del sistema lombardo delle autonomie locali. "I nostri Comuni e le aree metropolitane sono oggi al centro di grandi trasformazioni -spiega Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico-: dalla sostenibilità ambientale e sociale alla transizione digitale, dall’adozione di nuovi modelli di governance della Pubblica amministrazione alle scadenze indicate dal Pnrr. Il Politecnico di Milano, da sempre vicino ai bisogni dei territori e degli enti che ne fanno capo, rinnova la collaborazione con Anci Lombardia all’interno di un quadro complesso e altamente sfidante in cui formazione e competenza sono leve imprescindibili per una crescita duratura e per lo sviluppo di politiche che puntano alla sostenibilità sociale ed economica, alla collaborazione e alla condivisione di buone pratiche".

"L’accordo quadro che abbiamo siglato sostanzia la positiva collaborazione, già sviluppata negli anni scorsi su temi specifici, tra Anci Lombardia e il Politecnico di Milano, nel segno di costruire occasioni concrete per la diffusione di conoscenze e pratiche volte allo sviluppo dei territori ed a sostenere i Comuni in percorsi di innovazione e irrobustimento amministrativo -aggiunge il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra-. La nostra associazione e l'ateneo potranno, insieme, dar vita a nuove e inedite forme di lavoro congiunto, che promuoveranno proficui e fattivi scambi a favore delle comunità lombarde".